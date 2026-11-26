В Кремле назвали дату эфира «Итогов года с Владимиром Путиным»

Прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная с большой ежегодной пресс-конференцией главы государства, пройдет 10 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«10 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», – говорится в сообщении.

Прием вопросов будет осуществляться с 00:00 мск 27 ноября и вплоть до окончания программы 10 декабря.

Вопрос Путину можно будет задать через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный). Для звонков из-за рубежа выделены специальные номера +7-495-539-40-40 и +7-499-550-40-40. Вопросы также будут приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нем можно узнать на сайте программы).

«Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере МАХ – max.ru/moskvaputinu», – уточнили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что для обработки обращений граждан планируется использовать искусственный интеллект и нейросети. Соответствующие технологии стали совершеннее, отметил он.

Как сообщал «Новый День», с 2001 года прошло 18 прямых линий Владимира Путина и 16 пресс-конференций. В 2020 году из-за пандемийных ограничений впервые провели совмещенную прямую линии и пресс-конференцию, в 2021 и 2022 годах мероприятия развели, в 2023 – снова совместили. В 2025 году президент отвечал на вопросы прессы и жителей страны более четырех часов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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