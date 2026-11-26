В Кремле отреагировали на требование главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к России согласиться на энергетическое перемирие на Украине в зимний период и обеспечить безопасный проход судов через Черное море, чтобы показать серьезность к переговорам по урегулированию украинского конфликта. «Россия ничего не должна, Россия должна обеспечить свои национальные интересы», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на требование фон дер Ляйен.

Представитель Кремля при этом указал, что Европе будет очень сложно претендовать на посредническую роль по Украине, выдвигая ультиматумы.

«Конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредника или на роль участников в переговорах в урегулировании очень сложно. Собственно, это лишний раз доказывает обоснованность наших опасений относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и помочь как-то мирному процессу», – сказал Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину, комментируя выдвинутое главой ЕК требование к России пойти на энергетическое перемирие.

Накануне, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, фон дер Ляйен заявила, что следующие переговоры с Россией по украинскому урегулированию будут проходить при участии Европы. Более того, глава Еврокомиссии сказала, что Европа выдвигает России требования энергетического перемирия в зимний период и обеспечения безопасного прохода судов по Черному морю. По ее словам, только на этих условиях Европа готова начать переговоры. Надо отметить, что представителей Европы на переговоры не приглашали.

Пресс-атташе Кремля также сообщил, что европейцы отозвались на приглашение приехать в Москву, но это не вносит ясность. «Они отзываются, но пока ясности это не вносит», – сказал он в ответ на вопрос, действительно ли европейские чиновники отказываются ехать в Москву и не отзываются на приглашение от Кремля.

Напомним, 19 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предложила представителям Европы приехать в Москву, чтобы понять их позицию по урегулированию украинского кризиса. «После этого мы решим, в каком формате будем продолжать диалог с Украиной», – сказал российский лидер. Позже французские СМИ со ссылкой на администрацию президента Франции сообщили, что европейцы готовы приехать в Москву только при условии полноценного участия в переговорах по Украине.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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