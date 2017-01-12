В России завершилась господдержка ипотеки / Банки заявили о прекращении программы по льготному кредитованию

Публикации за 12.01.17

С Нового года банки завершили работу по ипотечным программам с государственной поддержкой. Эксперты считают, что этот факт скажется на рынке недвижимости в особенности эконом-класса. Между тем, кредитные организации готовы предоставлять займы на жилье под процент даже ниже, чем ставки по программам госсубсидирования.

В большинстве банков страны прием заявок на ипотеку с господдержкой был завершен до 31 декабря 2016 года. Клиенты, успевшие подать документы до Нового года, вправе рассчитывать на одобрение ипотеки с госсубсидией, а воспользоваться льготным кредитом они смогут до 1 марта, пишут «Известия».

Несмотря на то, что представители правительства в конце прошлого года обещали продлить программу, в результате их слова остались только словами. Так вице-премьер Игорь Шувалов на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами заявил, что госпрограмма будет продлена до 1 марта 2017 года. А вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что на господдержку ипотеки ушло 10,7 млрд рублей, и «правительство продолжит движение в этом направлении».

Вместе с тем, по мнению министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, продолжение госпрограммы в нынешних условиях попросту нецелесообразно. Подобные меры помощи населению были эффективны, когда ключевая ставка Центробанка превышала 17%. Тогда разница с 12% годовых по госпрограмме была ощутима. В настоящее время банки могут и сами выдавать кредиты по процент, сравнимый с процентом с господдержкой.

Действительно, строительные организации слова министра подтверждают. Совместные с банками программы кредитования населения становятся выгоднее. Ставки по ипотеке достигают 10,6-10,85%, то есть ниже, чем было по программам госсубсидирования. Кроме того, недвижимость можно приобрести без первого взноса, впрочем, это обойдется значительно дороже.

Тем не менее, эксперты считают, что в среднем ипотечные кредиты без господдержки будут выдаваться по ставкам в пределах 13-14%. Окончание программы, вероятно, станет стимулом застройщикам к снижению цен и организации различных промо акций. Таким образом, именно строительные организации возьмут на себя всю тяжесть по «субсидированию» ипотеки.

Ожидается, что в первую очередь отмена господдержки коснется рынка недвижимости эконом сегмента. Так как именно его покупатели в большей степени пользовались льготными программами кредитования. В меньшей степени отказ от госсубсидий скажется на рынке новостроек бизнес- и премиум-класса, считают эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

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