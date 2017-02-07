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Недвижимость

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Публикации за 07.02.17

Владельцы незарегистрированых дач и больших садовых домиков будут платить двойной налог / И не смогут передать по наследству или продать ни дома, ни землю
Только за такие садовые домики не будут брать двойной налог. Фото: Григорий Рудько / Afisha.ru

Владельцы незарегистрированых дач и больших садовых домиков будут платить двойной налог И не смогут передать по наследству или продать ни дома, ни землю

Федеральная налоговая служба в 2017 году обещает впервые применить на практике норму, принятую 11 лет назад, и начать взыскания с владельцев незарегистрированной недвижимости, построенной на участках под ИЖС. А с 2018 владельцы строений без регистрации и земли без четких границ межевания не смогут их ни продать, ни подарить, ни заложить, ни передать по наследству.

В России сегодня 16 миллионов гектаров земли выделено под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). На многих из них построены дома, но не оформлены в собственность, а еще около 5 миллионов участков не используются владельцами, приводит «Российская газета» данные налоговиков и Минэкономразвития. Сейчас в минимущества Мособласти обсуждаются новые поправки в Налоговый кодекс. Их суть в том, чтобы ввести двойной коэффициент земельного налога на участки с незарегистрированными домами, площадь которых превышает 50 квадратных метров. Эти поправки позволят исключить двойное налогообложение любых строений с фундаментом, вроде беседок или капитальных заборов, ограничив область применения налоговой нормы только жилыми постройками.

По данным, что приводит «РГ», лишь в Московской области больше полумиллиона незарегистрированных строений площадь которых больше 50 кв.м.. Если все эти постройки будут признаны незаконными, а участки земли с ними обложены двойным налогом, область получит ежегодно на 2 миллиарда рублей больше, объясняют в налоговой.

Без оформленного права собственности на загородные постройки невозможны никакие сделки с недвижимостью. Такие объекты нельзя застраховать, продать или передать по наследству. А с 1 января 2018 года собственники участков без четких границ межевания не смогут провести ни одной сделки с имуществом, говорится в публикации. С 1 января этого года оформить недвижимость в собственность можно по упрощенной процедуре: одновременно встать на государственный кадастровый учет и зарегистрировать право собственности, подав документы в Росреестр или в любой многофункциональный центр (МФЦ).

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 07.02.17

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