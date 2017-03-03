Рынок ипотеки в России в январе рухнул на 18%

Публикации за 03.03.17

Общее количество новых кредитов в сегменте ипотеки за первый месяц 2017 года снизилось на 18%. Объемы кредитования уменьшились на 15%, следует из данных Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). В январе текущего года было выдано 22,51 тыс. кредитов на 38,24 млрд рублей против 27,56 тыс. кредитов на 44,77 млрд рублей в прошлом году. При этом «средний чек» по ипотечным займам увеличился с 1,6 до 1,7 млн рублей.

Примечательно, что в первом месяце 2017 года количество новых автокредитов взлетело на 28%, а объемы на 33%. В прошлом году было выдано 16,09 тыс. автокредитов на 11,92 млрд. рублей, тогда как годом ранее – 12,57 тыс. кредитов на 8,97 млрд. рублей. Средний размер выданного автокредита вырос с 714 до 740 тыс. рублей.

Что касается кредитов наличными, их количество увеличилось на 8% до 1,19 млн при росте объема выдач на 33% – до 121,22 млрд рублей. Средний размер нового кредита наличными вырос с 83 до 102 тыс. рублей.

Согласно подсчетам экспертов, всего за первый месяц года банки выдали 1,58 млн. новых кредитов общим объемом более 190,74 млрд. рублей. В годовом отношении количество кредитов снизилось на 3%, а объемы кредитования выросли на 18%.

Гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский заявил о продолжении тенденции роста кредитных портфелей не за счет увеличения количества новых кредитов, а за счет роста объемов кредитования. «Банки продолжают консервативную политику в отношении кредитования новых заемщиков, при этом они готовы одобрять более высокие суммы своим существующим клиентам», – отметил эксперт.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 03.03.17

Землю заповедников продадут под гостиницы. Экологи: это может привести к международным разбирательствам. / Дело – труба: под Зеленоградом местных жителей лишают домов. / Долги за капремонт в Петербурге превысили миллиард рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»