Регионы хотят избавить от хрущевок / Старт программе может дать Владимир Путин 4 мая

Публикации за 17.03.17

Программа сноса пяти- и девятиэтажек, построенных по программе Никиты Хрущева , анонсированная в Москве, может распространиться и на другие регионы. Решение по данному вопросу обсудят участники государственного совета, намеченного на 4 мая. Речь может идти о сносе порядка 11,15 млн квадратных метров жилья – так называемых хрущевок и домов более старых серий, пишут «Известия».

По словам члена наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Игоря Шпектора, расселение аварийного жилья может продолжиться в масштабах всей страны. Он отметил, что несколько дней назад совещание по этому вопросу состоялось у помощника президента Игоря Левитина. Шпектор рассказал, что идея о продолжении расселения принципиально одобрена, и сейчас обсуждаются возможные механизмы, по которым будут сносить аварийные дома в будущем. Речь идет, в частности, о хрущевках, снос которых уже анонсировали столичные власти, и домах более старых серий. Эксперт также отметил, что конкретный перечень может быть определен после принятия решения о продлении программы президентом.

Примечательно, что идея запуска новой программы нашла поддержку в правительстве. Так, например, пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил, что сейчас рассматривается вопрос о продолжении программы по расселению аварийного жилья в регионах. «Обсуждаются разные варианты, но окончательное решение еще не принято», – уточнил он.

Издание пишет, что нельзя исключать, что варианты для расселения будут искать на вторичном рынке или переселять в жилье некоммерческого найма. Этот вопрос рассматривается недавно созданной рабочей группой, которая готовит свои предложения. Как уточнил Игорь Шпектор, окончательное решение о продлении программы примет президент России Владимир Путин на госсовете 4 мая, когда будут подводить итоги программы расселения аварийного жилья, запущенной в 2012 году.

Напомним, госпрограмма расселения аварийного жилья была запущена в 2012 году. По ней надо было переселить 711 тыс. человек и снести 11,15 млн кв. метров жилья. Официально она завершается в этом году, но, как отмечают эксперты, в стране осталось большое количество аварийных домов, которые не учли на старте программы. По его оценке, так же в новую программу по расселению могут быть заложены показатели, сопоставимые с показателями предыдущей программы, то есть порядка 11,15 млн кв. метров.

То, что в стране значительно больше аварийного жилья, чем закладывалось изначально в программу, стало очевидно в ходе капремонта, когда выяснилось, что ряд домов уже чрезмерно обветшал. Например, в Иркутской области, по оценке местных властей, из 14,9 тыс. домов, вошедших в программу капремонта, 1,2 тыс. уже изношены более чем на 70% и поэтому ремонту не подлежат.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.03.17

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