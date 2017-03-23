NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Недвижимость

■■■■■■■■■

Публикации за 23.03.17

Минстрой готов запретить сдачу новых домов без чистовой отделки / Чтобы не мешать новоселам шумом и грязью ремонтов

Минстрой готов запретить сдачу новых домов без чистовой отделки Чтобы не мешать новоселам шумом и грязью ремонтов

У Минстроя России появились намерения выступить с законодательной инициативой, предполагающей запретить продажу жилья в новостройках без чистовой отделки. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. По его словам, данный запрет задаст правильное направление для развития рынка жилищного строительства.

«Так часто бывает, что после сдачи дома людям еще в течение нескольких лет приходится терпеть шум ремонта и строительный мусор в подъездах. Это не совсем правильно», – сказал министр, пояснив, что на данный момент это лишь инициатива, которую нужно обсуждать с экспертным сообществом, девелоперами и архитекторами.

Как напоминает «Интерфакс», ранее Минстрой уже анонсировал подготовку данного законопроекта. В частности, в августе прошлого года директор департамента жилищной политики Минстроя Никита Стасишин заявлял, что ведомство готовится к разработке критериев, согласно которым минимальная отделка станет обязательным атрибутом нового жилья.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.03.17

Бухгалтер кемеровского ЖКУ украла из кассы более 57 млн рублей. Чтобы поиграть на бирже. / Экс-сотруднице Росреестра, помогавшей отобрать здание вуза, готовят оправдательный приговор (ФОТО). На руководство областного суда оказывается беспрецедентное давление. / Участники президентской стройки в Хакасии пожаловались Трампу (ВИДЕО). Они объявят голодовку, если не получат зарплаты двухлетней давности.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter