Минстрой готов запретить сдачу новых домов без чистовой отделки / Чтобы не мешать новоселам шумом и грязью ремонтов

Публикации за 23.03.17

У Минстроя России появились намерения выступить с законодательной инициативой, предполагающей запретить продажу жилья в новостройках без чистовой отделки. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. По его словам, данный запрет задаст правильное направление для развития рынка жилищного строительства.

«Так часто бывает, что после сдачи дома людям еще в течение нескольких лет приходится терпеть шум ремонта и строительный мусор в подъездах. Это не совсем правильно», – сказал министр, пояснив, что на данный момент это лишь инициатива, которую нужно обсуждать с экспертным сообществом, девелоперами и архитекторами.

Как напоминает «Интерфакс», ранее Минстрой уже анонсировал подготовку данного законопроекта. В частности, в августе прошлого года директор департамента жилищной политики Минстроя Никита Стасишин заявлял, что ведомство готовится к разработке критериев, согласно которым минимальная отделка станет обязательным атрибутом нового жилья.

Москва, Иван Гридин

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