Платить за капремонт за год вперед: соответствующие поправки разработали в Госдуме / «Это абсурд и дискриминиция»

Публикации за 28.03.17

Депутаты Госдумы хотят обязать собственников нежилых помещений в многоквартирных домах платить взносы за капитальный ремонт сразу за год вперед. Соответствующие поправки разработали депутаты из думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин и Павел Качкаев ко второму чтению законопроекта «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации». Новшество коснется юридических лиц – владельцев офисов, магазинов, парикмахерских, кафе и др., которые в настоящее время вносят плату за капремонт ежемесячно – так же, как и собственники жилья (физлица), сообщает RT.

Один из авторов законопроекта Александр Сидякин обосновывает нововведение защитой интересов жильцов. Он уверяет, что в проблеме недобора средств в Фонд капремонта виноваты собственники нежилых помещений. «Часто именно предприниматели, которые открывают магазины на первом этаже, не платят за капремонт, – отметил парламентарий. – Будет время принять меры воздействия на них».

С этой инициативой согласился глава рабочей группы экспертного совета по развитию ЖКХ при правительстве РФ Алексей Макрушин: «Магазины то появляются, то исчезают. Заставить таких предпринимателей платить за капремонт очень трудно». По его словам, судебные тяжбы по таким делам длятся в некоторых случаях до трех лет.

Против такой меры выступил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Он назвал поправку в законодательство о капремонте абсурдной и дискриминационной. По его мнению, нововведение приведет к снижению предпринимательской активности в стране.

«Это абсурдная идея, потому что и так уже тарифы на тепло во многих регионах для населения и для бизнеса отличаются не в пользу предпринимателей, – отметил он в комментарии телеканалу. – Это будет очередной удар по предпринимательству, которое и так находится в очень тяжелом положении… Это непродуманное решение… дискриминационное, мы постараемся, чтобы это не было принято».

Кроме того, авторы поправок предлагают освободить от платы за капремонт владельцев жилья, расположенного на территории закрытого административно-территориального образования, которое признано закрывающимся или подлежит упразднению. Речь идет о случаях, когда поселение стало непригодными для проживания в связи с природно-климатическими или техногенными катастрофами или если на его территории закрылось единственное градообразующее предприятие.

Москва, Светлана Петрова

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