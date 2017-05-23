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Недвижимость

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Публикации за 23.05.17

Аналитики назвали стоимость жилья на всей планете

Аналитики назвали стоимость жилья на всей планете

По оценкам аналитиков, стоимость недвижимости всего мира достигла 228 трлн долларов. Большая часть этой суммы приходится на жилье.

С начала 2016 года вся недвижимость планеты подорожала на 5% в реальном выражении, общая стоимость всех объектов составила 228 трлн долларов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на доклад отдела мировых исследований компании Savills.

Три четверти общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье – 168,5 трлн долларов. При этом коммерческие объекты выросли в цене немного больше, чем жилые, 7% и 5% соответственно.

В настоящее время недвижимость в мире признана самым дорогостоящим активом. Совокупная стоимость акций, облигаций и долговых ценных бумаг не превышает 170 трлн долларов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.05.17

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