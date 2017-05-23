Аналитики назвали стоимость жилья на всей планете

Публикации за 23.05.17

По оценкам аналитиков, стоимость недвижимости всего мира достигла 228 трлн долларов. Большая часть этой суммы приходится на жилье.

С начала 2016 года вся недвижимость планеты подорожала на 5% в реальном выражении, общая стоимость всех объектов составила 228 трлн долларов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на доклад отдела мировых исследований компании Savills.

Три четверти общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье – 168,5 трлн долларов. При этом коммерческие объекты выросли в цене немного больше, чем жилые, 7% и 5% соответственно.

В настоящее время недвижимость в мире признана самым дорогостоящим активом. Совокупная стоимость акций, облигаций и долговых ценных бумаг не превышает 170 трлн долларов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.05.17

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