На российский рынок вернулась ипотека без первого взноса

Россияне снова получили возможность приобрести жилье в кредит без первоначального взноса. По данным игроков рынка, данное предложение открыто для 73% квартир в новостройках, пишет газета «Известия». До 2014 года такие кредиты были весьма популярны, но с началом кризиса данное предложение исчезло с рынка. Теперь из-за роста конкуренции банки вновь открыли программы такого рода. Спрос на эти предложения есть у покупателей, которые не готовы ждать несколько лет для накопления первоначального взноса.

Издание отмечает, что ипотеку без первоначального взноса можно получить уже в нескольких финансово-кредитных организациях. В столице без первоначального взноса ставки начинаются от 12,95% годовых под проекты отдельных застройщиков. Минимальная ежемесячная выплата, по оценке аналитиков, сегодня составит 37,5 тыс. рублей в месяц. На эти деньги можно купить небольшую студию в строящемся доме. Для домов, которые в ближайшее время должны получить разрешение на ввод в эксплуатацию, ставки начинаются от 14%, а минимальный месячный платеж составит 53,4 тыс. рублей в месяц (за квартиру площадью 31,9 кв. м).

Эксперты рынка недвижимости говорят, что кредиты без первоначального взноса сейчас крайне нужны застройщикам, чтобы стимулировать продажи. «У населения отсутствуют накопления: в период ажиотажа 2014-2015 годов все свободные деньги были потрачены на товары, услуги или недвижимость из-за опасений, что будет продолжаться обесценивание национальной валюты. В связи с падением курса, ростом цен и снижением реальной заработной платы стало сложнее накопить даже 15-20% от стоимости квартиры на первоначальный взнос», – пояснила консультант практики «Оценка» консалтинговой группы «НЭО Центр» Алена Чупракова.

Издание отмечает, что в I квартале текущего года в России было выдано ипотечных кредитов на 324 млрд рублей. Рост выдачи начался в марте – за месяц россияне взяли ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.06.17

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