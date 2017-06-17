Россия расширит сушу 4 островами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании четырех искусственных земельных участков в акватории Кольского залива в Баренцевом море в рамках реализации инвестпроекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений», следует из сообщения кабмина.

В июне 2015 года был утвержден план первоочередных мероприятий по созданию в Мурманской области центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, напоминает, РИА «Новости». Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, морских добычных комплексов, а также ремонта и обслуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

Кроме того, отмечается, что для размещения объектов Центра необходимо строительство искусственных земельных участков в акватории Кольского залива. Создаваться они будут за счет собственных средств «Кольской верфи». Объем капитальных вложений составит более 25 млрд рублей.

«ООО «Кольская верфь» получены разрешения Росморречфлота на создание искусственных земельных участков на водном объекте. Подписанным распоряжением ООО «Кольская верфь» определено лицом, с которым Росморречфлотом будет заключён договор о создании четырех искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря», – говорится в документе.

Планируется, что строительство Центра позволит создать около 10 тысяч рабочих мест только на самой верфи, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, привлечь в регион дополнительные инвестиции, развивать новые высокотехнологичные производства.

Москва, Иван Гридин

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