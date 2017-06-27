Власти Забайкалья нашли квартиру женщине после ее жалобы Путину

Власти Забайкальского края предоставили Наталье Калининой, которая в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на непригодное жилье, квартиру в Чите. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Наталье Калининой подобрана квартира на улице Народная в городе Чите площадью 45,2 квадратных метра. Как уточнил руководитель ведомства Алексей Хосоев, жилье предоставлено по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности Забайкальского края на квартиру. В последующем квартира будет предоставлена Наталье Калининой по договору социального найма», – говорится в сообщении.

Напомним, жительница Забайкалья в ходе «прямой линии» 15 июня пожаловалась главе государства на ужасные условия проживания в помещении, предоставленном местными властями после того, как ее дом сгорел из-за природных пожаров в 2015 году. Уже на следующий день после обращения к президенту, 16 июня, губернатор Забайкалья Наталья Жданова встретилась с Натальей Калининой.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 26.06.17

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