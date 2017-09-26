Правительство выделило 3,7 млрд рублей на возведение школ на Кавказе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях на создание новых школьных мест в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте кабмина РФ.

«В рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года Минобрнауки России из резервного фонда правительства выделяются средства в размере 3,7 млрд рублей на создание новых мест в общеобразовательных организациях на территории СКФО. Предусматривается ввод в эксплуатацию 13 зданий общеобразовательных организаций в республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Чеченской Республике и Ставропольском крае», – говорится в документе.

Данные меры были разработаны Министерством образования и науки России по итогам совещания о строительстве новых школ в СКФО, которое состоялось 13 июня 2017 года. Согласно подписанному распоряжении. Выделяемы деньги предназначены для введения в эксплуатацию 13 зданий общей мощностью 4808 мест. В том числе в Дагестане – четыре здания (1340 мест), Ингушетии – два здания (1044 места), Северной Осетии – одно здание (360 мест), Чечне – пять зданий (1560 мест) и Ставропольском крае – одно здание (504 места).

Большую часть средств получит Чечня – свыше 1,477 млрд рублей. Дагестану предстоит освоить 1,204 млрд рублей. Алании достанется 290 млн рублей, Ставропольскому краю – 307 млн рублей, Ингушетии – 414 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

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