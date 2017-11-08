За пять лет площадь аварийного жилья в России не сократилась

Несмотря на программу расселения, которая выполнена на 95%, площадь аварийного жилья в России осталась на уровне пятилетней давности. Причина кроется в высоких темпах ветшания, большая часть домов в стране построена еще в середине прошлого века.

По данным Минстроя, за последние пять лет были признаны аварийными дома общей площадью 10,91 млн кв. м. Так в 2014 году как аварийное специалисты оценили жилье общей площадью 2,6 млн кв. м, в 2015 – 2,5 млн кв. м, в 2017 – 1,01 млн кв. м. Эта недвижимость не вошла в госпрограмму расселения 2014-2017 годов, пишут «Известия».

За три года реализации программы из ветхих домов общей площадью 8,6 миллиона квадратных метров переселили 552 тысячи человек. Однако общее положение не изменилось.

В Минстрое такие темпы ветшания объясняют тем, что значительная часть домов в России построена еще в середине прошлого века. Несколько спасает положение капремонт. Но в министерстве настаивают на том, что нужно вводить новые механизмы расселения аварийных строений.

Москва, Зоя Осколкова

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