Жильцам позволят экономить на отоплении. Минстрой подготовил проект

В Министерстве строительства РФ разработан проект постановления правительства для введения обновленного порядка расчета платы за потребляемое тепло в многоквартирном доме. В частности, авторы инициативы предлагают позволить жильцам старых домов устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета (ИПУ) тепла, а плату за отопление помещений рассчитывать, исходя из их показаний. Это позволит гражданам существенно экономить в осенне-зимний период.

Проект постановления Минстроя прошел основные согласования. Сейчас документ ожидает подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия, после чего его внесут на рассмотрение правительства, пишет «РГ». На сегодняшний день запрета на учет объема потребленного в квартире тепла по ИПУ нет, однако платить жильцам приходится по нормативу или по показаниям общедомового счетчика. Чтобы расчеты велись, исходя из показаний ИПУ, абсолютно весь дом до последней квартиры должен быть оборудован такими счетчиками, и они должны работать исправно.

В случае утверждения предложенных Минстроем поправок, данный барьер канет в Лету, а конкретные формы расчета будут прописаны. Установивший ИПУ жилец сможет самостоятельно регулировать объем потребляемого тепла и платить только за этот объем, но при условии, что в многоквартирном доме установлен общедомовой прибор учета тепла. На основе этих данных можно будет сделать вывод, сколько потребили жильцы, не установившие ИПУ тепла.

Напомним, в России, начиная с июля 2018 года, при реконструкции старых зданий и строительстве новых они будут оснащаться только энергоэффективным оборудованием, в том числе и индивидуальными тепловыми пунктами (ТП). В некоторых городах уже пробуют устанавливать ТП повсеместно (Санкт-Петербург, Казань). «Суммарное снижение платежей населения – 400 миллионов рублей, или около 290 тысяч рублей на подъезд в год», – рассказывал замминистра энергетики Антон Инюцын. Однако в этом случае речь шла о полностью оборудованных домах.

В новостройках сегодня разводку отопления делают таким образом, что система теплоснабжения квартиры имеет один вход и один выход, то есть достаточно поставить один счетчик и списывать с него показания, писала ранее «РГ». Но таких домов, по оценкам исполнительного директора Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Веры Москвиной, по стране наберется не более 3%.

«Предлагаемое (Минстроем – прим. ред.) регулирование оптимальным образом решает проблему некорректных начислений по теплу для многоквартирных домов, оборудованных ИПУ и распределителями. Однако в проекте имеются неточности, которые необходимо исправить», – указано в одном из отзывов на проект постановления правительства.

Всего к законопроекту оставлено 24 отзыва и еще 29 мнений, большинство из которых предупреждают о вероятности некорректных расчетов. Например, «Интер РАО» указывает, что в формулах не учитывается различие температурных режимов в квартирах и местах общего пользования в многоквартирном доме. Ни одно из замечаний пока не учтено.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.02.18

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