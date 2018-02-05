В России завершается «дачная амнистия»: с 1 марта оформить дом в собственность станет сложнее

С 1 марта подходит к концу срок так называемой «дачной амнистии» – периода, когда россияне могли оформить в собственность объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в упрощенном порядке. Об этом напомнили в Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

«Дачная амнистия» действует с сентября 2006 года. За это время граждане могли оформить права собственности, а также поставить на кадастровый учет землю, дома и строения, находящиеся в личном пользовании.

«До 1 марта 2018 года зарегистрировать право собственности на ряд объектов индивидуального жилищного строительства расположенных на таких земельных участках можно только на основании правоустанавливающего документа на земельный участок», – сообщал ранее Росреестр.

Для тех, кто не успеет воспользоваться упрощенной системой до 1 марта, в последующем придется получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и разрешении на строительство объекта.

По словам экспертов, за это время волне реально воспользоваться «амнистией», пишет «Российская газета». «Силен стереотип перед госуслугами. Сегодня очередей в МФЦ нет, время ожидания – до 30 минут. Срок рассмотрения заявления о постановке участка на кадастровый учет – 5-10 рабочих дней. При одновременной регистрации прав собственности – 7-12 дней», – пояснил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Москва, Служба безопасности РИА «Новый День»

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