Госдума окончательно утвердила продление «дачной амнистии»

Госдума сегодня одобрила в третьем, заключительном чтении закон о продлении «дачной амнистии», срок действия которой истекал 1 марта 2018 года.

Принятые поправки пролонгируют срок упрощенного порядка оформления прав на объекты индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года. Гражданам, как и прежде, не нужно будет получать дополнительные документы для регистрации садовых домов и других объектов ИЖС. Закон, инициированный главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, принят в связи с тем, что данной нормой не успели воспользоваться около 1 млн граждан.

«Дачная амнистия» была принята в 2006 году, когда был введен упрощенный порядок оформления прав граждан на недвижимость: садовые дома, дачные и садовые земельные участки, а также объекты индивидуального жилищного строительства. За 10 лет действия этого механизма в упрощенном порядке было оформлено более 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и более 7 млн земельных участков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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