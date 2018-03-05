Минстрой решил внедрить дисконт для плательщиков за коммунальные услуги

В рамках проекта «Умный город» планируется внедрение дисконтных программ для потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказал замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в ходе стратегической сессии в Минстрое. По его словам, Минстрой сможет предложить гражданам различные «тарифные планы» после того, как в стране начнет полноценно работать система автоматизированного учета потребления ресурсов.

«Безусловно, перед нами стоит задача автоматизации всей этой системы (оснащение автоматизированными приборами по учету потребления коммунальных услуг – прим. ред.) для того чтобы рационально загружать мощности, используя то, что уже построено, не строя новую инфраструктуру, которую потом ещё дороже будет содержать. Это же позволит нам с вами ввести дисконтные программы для потребителей», – приводит слова Чибиса RNS.

Заместитель главы ведомства также отметил, что переход к автоматизированному контролю потребления ресурсов позволит предложить гражданам «тарифные планы – как пример, «эконом», «оптимум», «безлимит»», добавил чиновник. По его словам, особые меры следует предпринять и в сфере энергоэффективности в ЖКХ. «Нам нужно сделать революционный шаг вперёд», – сказал он. Ранее глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что министерство подало заявку на включение проекта «Умный город» в программу «Цифровая экономика».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.18

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