В кабалу с пеленок: в России хотят узаконить ипотеку с 14 лет

В Госдуме РФ предложили разрешить выдачу ипотечных кредитов с 14 лет, а также закрепить право сдавать недвижимость в аренду. По мнению авторов инициативы, таким образом, к 25-30 годам граждане будут обладать собственным жильем, что позволит им завести семью.

Идею озвучил депутат Василий Власов, передает РИА «Новости». По его словам, следует «разработать юридический механизм совместно с Банком России, при котором лицам уже в 14-летнем возрасте выдавалась ипотека с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду».

Парламентарий также предлагает установить правило, при котором ежемесячные платежи будут идти не на погашение процентов по займу, а в зачет основного долга, тогда общий размер пени по ипотечному кредиту будет значительно меньше.

«Данный механизм позволит к 25-30 годам молодым людям иметь свое собственное жилье и без всяких проблем создать семью», – отметил Власов.

Депутат считает, что существующие механизмы государственной поддержки молодых семей не достаточны и захватывают лишь узкий круг лиц с доходом выше среднего. В результате молодежь опасается брать долгосрочные обязательства и отодвигает время создания семьи и рождения детей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.05.18

В Екатеринбурге ученые подали в суд на обманутых пайщиков. / Кировку снова испоганили: краеведы пожаловались в прокуратуру на бургерную с «не очень приличным» названием (ФОТО). / Гособвинитель запросил для фигуранта дела «Бухты Квинс» Ларисы Ассоновой 5,5 лет лишения свободы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»