Финал отопительного сезона омрачен – платежи ЖКУ вырастут

Уже с 1 июня россияне, проживающие в многоквартирных домах получат обновленные платежные квитанции об оплате ЖКУ. Соответствующий приказ Минстроя вступит в силу 26 мая, исходит из данных портала правовой информации.

Сообщается, что обновленная квитанция будет содержать намного больше информации. В частности речь идет о размере повышения платы, размере долга и штрафа, а также сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ. Так, например, будут указаны идентификатор платежного документа и единого лицевого счета. Заявлено, что эти данные поступят на проверку достоверности квитанции и оплаты коммунальных услуг онлайн в системе ГИС ЖКХ.

Стоит обратить внимание, что расчет платы за содержание общедомового имущества будет указано отдельным столбцом. Теперь по каждому виду коммунального ресурса, который расходуется на содержание общего имущества, можно увидеть тариф, потребленный за месяц объем и итоговую сумму, следует из публикации.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.05.18

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