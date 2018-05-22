За россиянами, которые не платят налоги на недвижимость, проследят из космоса

В России начинает работу коммерческий облачный сервис по распространению космических снимков с орбитальных спутников. Благодаря этому проекту, можно будет отследить правильность начисления налога на имущество и найти здания, не состоящие на кадастровом учете.

Сервис запускает «дочка» холдинга «Российские космические системы» АО «ТЕРРА ТЕХ». Компания заключила соглашение не только с российской группировкой спутников дистанционного зондирования Земли, но также подписала контракты с ведущими операторами зарубежных спутников, передает «Интерфакс».

«Сервис позволяет выявлять не поставленные на кадастровый учет объекты недвижимости, рассчитывать потенциальный объем недополученного имущественного и земельного налога в бюджет муниципального образования и вести поиск инвестиционно привлекательных земельных участков, свободных от хозяйственной деятельности, для реализации их с торгов на правах аренды или в собственность», – пояснили разработчики.

Отмечается, что доступ к обработанным снимкам и результатам аналитической обработки данных будет открыт для любых пользователей с 1 сентября 2018 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.18

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