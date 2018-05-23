Города в России сделают «резиновыми» ради экономии миллиардов В кабмине придумали, как выполнить указ Путина по вводу жилья

В Минстрое РФ предложили уплотнять застройку городов, чтобы выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным вводить не менее 120 млн квадратных метров жилья ежегодно.

Инициативу озвучил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. По его словам, для строительства жилья нужно активно задействовать земли внутри городов, а не голые поля без инфраструктуры. Тогда можно сэкономить миллиарды рублей, необходимых для развития инфраструктуры новых районов, обосновал чиновник свое предложение, сообщают «Ведомости».

Замминистра подчеркнул, что увеличение объемов строительства жилья невозможно, если не будут вовлечены неиспользуемые земли внутри городов, где уже есть дорожные сети и другая инфраструктура. И «неважно, кому они принадлежат», указал он.

Кроме того, отметил Стасишин, для достижения президентской цели «нужно сокращать цикл строительства, а качество стройки повышать». Новшества в работе строителей приведут к тому, что для собственников жилья снизятся затраты на содержание дома, а застройщику «это даст возможность оптимизировать затраты и издержки», убежден чиновник.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о целях и задачах развития России до 2024 года. Один из его пунктов гласит, что объем ввода жилья должен составить не менее 120 млн кв. м в год. В прошлом году этот показатель составил почти 80 млн кв. м.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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