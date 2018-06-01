На маткапитал полноценную квартиру можно купить только в Воркуте

Эксперты определили российские города, где можно приобрести жилье на сумму, которую выплачивает государство при рождении второго ребенка. Оказалось, что без дополнительных вливаний на материнский капитал купить что-то стоящее не получится.

Исследование провели эксперты портала Domofond, пишет «Лента.ру». В настоящее время размер маткапитала составляет 453 тысячи рублей. На эти деньги в Москве можно купить два квадратных метра жилья, в Санкт-Петербурге – четыре, как и в Сочи.

В среднем по России квадратный метр жилой площади стоит 59,7 тысячи рублей, подсчитали эксперты. Выходит, что на маткапитал можно купить менее восьми «квадратов», то есть крошечную комнату.

Что-то более или менее похожее на полноценное жилье можно приобрести в городах поменьше. Тут среди лидеров Воркута, где метр жилплощади стоит в среднем 11,4 тысячи рублей. На маткапитал семья с двумя детьми сможет купить «однушку» площадью 39 квадратных метров.

27 «квадратов» можно приобрести на «детские» деньги в Мончегорске, 22 – в Апатитах, 21 – в Киселевске, 20,5 – в Златоусте, по 20 метров – в Краснотурьинске, Рубцовске и Троицке, по 19 – в Коркино и Кинешме.

Ранее Минтруд сообщил, что за время реализации программы маткапитала более 8,5 млн семей получили государственные сертификаты, из них почти 70% уже обратились за использованием средств. Наиболее востребованным направлением расходования «детских» денег остается улучшение жилищных условий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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