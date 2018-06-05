В Костроме продается квартира с жильцами

В Костроме выставили на продажу трехкомнатную квартиру по цене в два раза ниже рыночной. Низкая стоимость объясняется тем, что к недвижимости «прилагаются» несколько жильцов.

«Трешка» площадью 75,5 кв. м. продается за 1,4 млн рублей, сообщает местный портал Kostroma.Today. На вторичном рынке подобное жилье стоит около 3 млн рублей. Однако новому собственнику придется столкнуться с жильцами, которые оккупировали квартиру.

Предположительно, прежние владельцы не смогли выплатить кредит, в результате жилплощадь оказалась в собственности банка, который спешит избавиться от проблемного актива.

По данным издания, у жильцов есть решение суда, которое позволяет им проживать в квартире. Поэтому они не только не желают освобождать недвижимость, но и никого туда не впускают.

Кострома, Служба информации РИА «Новый День»

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