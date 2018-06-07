Путин пообещал снизить ипотечную ставку для всех многодетных семей

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным ему поступил вопрос об ипотеке от многодетной семьи из Иваново. Глава семейства отметил, что сегодня ставка кредита составляет 13%. Согласно обновленному законодательству, многодетным семьям будет позволено выплачивать ипотеку по льготной ставке, которая составит 6%. Но многим семьям банки отказываются помогать из-за пункта №9 постановления правительства РФ.

Этот пункт позволяет снизить ставку для семей, где родился второй или третий ребенок. Если в семье, родится четвертый или десятый ребенок, она уже не имеет права на льготы, посетовал глава семейства. Он попросил президента изменить данный пункт.

Владимир Путин согласился с доводами и пообещал, что вопрос будет решен. По его словам, это несколько расстроит Минфин, так как на снижение ставки по жилищным кредитам для всех многодетных семей дополнительно потребуется, по оценкам главы государства, порядка 9 млрд рублей. Но это не очень большая сумма в рамках решения существующих демографических проблем и поставленных задач по поддержке многодетных семей, отметил Владимир Путин. «Это решение ошибочно, и его нужно поправить», – подчеркнул президент, обращаясь к Минфину.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.06.18

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