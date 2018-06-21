Власти больше не будут выдавать бесплатное жилье взамен утраченного при стихийных бедствиях

В случае пожара, наводнения или другого стихийного бедствия жители России не смогут рассчитывать на бесплатную компенсацию потерянного жилья. Новую жилплощадь им будут выдавать без права собственности. Такое правило содержится в подготовленных Минфином поправках для второго чтения в Госдуме, сообщают «Ведомости». По действующим нормам, в случае стихийных бедствий граждане могут получить новое жилье в собственность.

Поправки предусматривают, что без страховки квартиры или дома россияне могут рассчитывать на новое помещение только по договору социального найма, если у них отсутствует другое благоустроенное жилье либо они признаны малоимущими. Таким образом, отмечает издание, власти ищут законный способ заставить граждан добровольно страховать жилье от ЧС после того, как в феврале 2015 года был принят в первом чтении законопроект о добровольном страховании жилья от ущерба или утраты в стихийном бедствии. По данным страховщиков, сейчас в РФ застраховано не более 5% жилья – это один из самых низких показателей в мире.

Из поправок следует, что сведения обо всем застрахованном жилье будут включены в общую базу. За утраченное жилье застрахованные выплатят компенсацию или предоставят другое помещение, если оно есть в жилищном фонде.

Представители рынка отмечают, что минимальная сумма выплат при утрате жилья может составить 300 тыс. рублей. В то же время представитель Минфина сообщил, что минимальный размер ответственности будет установлен в размере примерно 20% от средней стоимости недвижимости в регионе, а размер максимальной определит кабмин РФ. При минимальной компенсации стоимость страховки может составить 360 рублей в год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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