Путин раздал четкие поручения по решению жилищных проблем россиян

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии, состоявшейся 7 июня. Документ опубликован на сайте Кремля. «Президент утвердил перечень поручений по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 7 июня 2018 года», – говорится в сообщении. Особое внимание глава государства уделил жилищным вопросам.

Так, глава государства поручил правительству обеспечить субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотечным кредитам, выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом «ДОМ.РФ» на приобретение (строительство) жилья семьям, в которых родился четвёртый или последующий ребёнок, либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов.

Администрации Томской области в соответствии с поручениями президента рекомендовано принять меры по сокращению сроков предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Еще одним пунктом в перечне поручений российского лидера стал вопрос о долевом строительстве. Так он поручил при участии ДОМ.РФ принять исчерпывающие меры по завершению строительства объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства и не введённых в эксплуатацию в установленные сроки, обеспечив постоянный мониторинг строительства таких объектов.

Он также поручил проанализировать порядок предоставления государственных жилищных сертификатов гражданам, жилые помещения которых были признаны непригодными для проживания вследствие стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций. По результатам этого анализа президент ждет предложений по совершенствованию механизмов взаимодействия органов госвласти при принятии решений о выдаче жилищных сертификатов и сокращению сроков рассмотрения документов, в том числе за счет изменения законодательства.

Кроме того, он поручил рекомендовать правительству Ставропольского края и региональному ГУ МЧС обеспечить принятие срочных мер, направленных на оказание поддержки и выдачу государственных жилищных сертификатов гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате паводка, произошедшего в мае 2017 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.06.18

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