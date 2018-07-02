Управляющие компании заставят более детально отчитываться перед жильцами

Минстрой подготовил проект постановления, которое конкретизирует, какие пункты должен содержать ежегодный отчет управляющих компаний перед собственниками жилья. В документ кроме сведений о проделанной работе должны входить данные об экономии, доходах от сдачи общей жилплощади в аренду или от рекламы, а также о штрафах со стороны надзорных органов.

Правительственное постановление уточняет содержание отчета о выполнении договора управления, пишут «Известия». Так УК должны предоставлять полную информацию о расчетах с ресурсоснабжающими организациями. При этом если за указанный период были допущены какие-либо нарушения в части периодичности и требований качества предоставления коммунальных услуг, в том числе по вине УК, это так же нужно указать.

Данные о работе с обращениями и жалобами граждан компании будут обязаны предоставить в отчете. В документ попадут и сведения об ущербе, нанесенном общему имуществу действиями управляющей организации.

УК теперь не имеют права скрывать информацию о доходах, полученных по договорам аренды общего имущества и за эксплуатацию рекламных конструкций. Нельзя «управляшкам» и замалчивать штрафы и взыскания, наложенные на компанию со стороны органов госжилнадзора.

Кроме того, отчет должен содержать данные о размере сэкономленных средств. Примечательно, что если у жильцов есть претензии по итогам отчета, либо УК или ТСЖ не провели годовое общее собрание, собственники вправе потребовать возврата экономии при оказании жилищных услуг, указывает Минстрой. Ранее управляющие организации могли оставить сэкономленные деньги у себя.

По словам экспертов, отчет в предлагаемом виде займет 15-20 страниц. Однако даже более детальная расшифровка деятельности УК не дает полного представления о работе организации. Например, предоставление сведений о соответствии качества и объема услуг требованиям жилищного законодательства и техническим регламентам. Кроме как «соответствует», сказать здесь ничего невозможно. Пункт о фактически выполненных работах не даст никаких сведений, если не выдвигать требование соответствия плановым показателям. В то же время нововведение стимулирует УК проводить собрания жильцов по существу, а не для галочки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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