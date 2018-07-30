Путин утвердил штрафы за нарушения при долевом строительстве

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за нарушения в сфере долевого строительства жилья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в Кодекс РФ об административных нарушениях были внесены поправки. В частности, он устанавливает штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей за необоснованное принятие решения о выдаче или, напротив, отказ в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации установленным законом требованиям.

Кроме того, административная ответственность будет наступать и в случае размещения искаженной или неполной информации, а также за неразмещение данных. Размер штрафа варьируется: для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. При повторном нарушении размер штрафа может быть увеличен в два раза, а чиновникам будет грозить дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет. Закон вступит в силу с 1 октября текущего года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.07.18

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