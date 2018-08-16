«Зима близко»: названы регионы-аутсайдеры по подготовке к отопительному сезону

Ряд регионов России сильно отстает по уровню подготовки к отопительному сезону. В целом же в стране готовность к зиме составляет 68%. Об этом заявил на селекторном совещании министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

По его словам, котельные в России готовы к отопительному сезону на 60,5% тепловые сети – на 60,5%, водопроводные – на 67%, электрические – на 69%, передает «Интерфакс». «Это соответствует уровню прошлого года», – уточнил Якушев.

В то же время несколько регионов сильно отстали от графика по подготовке к зиме. Среди аутсайдеров оказались Еврейская автономная область (11,7%), Вологодская область (15%), и Ленинградская область (18%).

Что касается освоения бюджетных средств – всего при подготовке к отопительному сезону в субъектах освоено 105 млрд рублей, или 47% от запланированных объемов, что также аналогично 2017 году.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.18

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