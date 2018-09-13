Военным хотят разрешить не делить квартиру с женой при разводе

Жилье, полученное военнослужащими в рамках военной ипотеки, не должно делиться при разводе. С таким предложением выступила Федеральная служба охраны (ФСО). По мнению авторов идеи, раздел квартир приводит к «снижению гарантированных государством жилищных прав» военных.

Недвижимость, приобретается военнослужащими по льготной ипотеке. Кредит выдается военному в виде фиксированной суммы без учета его семейных обстоятельств, и члены его семьи не являются исполнителями обязательств по договору. Однако при разводе, жилье делят между супругами.

ФСО настаивает на том, чтобы сделать квартиры военных неотчуждаемыми, пишет «Коммерсант». Для этого такому жилью нужно присвоить статус личной собственности одного из супругов. Тогда при расставании недвижимость останется в распоряжении военнослужащего. Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский и Семейный кодексы, в законы о статусе военнослужащего и о военной ипотеке.

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства инициативу ФСО раскритиковал. В заключении совета проект назван «недостаточно обоснованным», а его концепция – «вызывающей серьезные сомнения».

Тем не менее, есть мнение, что предложение может быть рассмотрено Госдумой, если один из депутатов внесет соответствующий законопроект, решение совета запрета на это не налагает.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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