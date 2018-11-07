Региональные власти по всей России скрывают аварийное жилье

В ходе реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья возникли трудности. Так нарекания к качеству новой недвижимости есть по всей стране. Кроме того, власти субъектов занижают число домов, находящихся в аварийном состоянии, в результате такое жилье не включают в программу.

Фонд содействия реформированию ЖКХ провел проверку качества вводимого жилья в Приморье, по итогам были выявлены нарушения. Об этом сообщил глава наблюдательного совета Фонда Сергей Степашин. Он добавил, что серьезные нарекания зафиксированы практически во всех субъектах России, передает «Интерфакс».

Помимо этого, появились вопросы относительно того, что выявленное аварийное жилье не было по каким-то причинам включено в программу. «Тут есть проблема, очень много субъектов и муниципалитетов прячут аварийное жилье, – отметил Степашин. – Даже по Забайкалью официальная цифра, которую мы в фонде получили – нужно переселить 6,5 тыс. человек, живущих в аварийном жилье. На сегодняшний день уже выявлено 8,5 тыс. человек, то есть 2 тыс. человек разницы».

Чиновник уточнил, что подобная ситуация наблюдалась в Карелии, где по этим фактам были возбуждены уголовные дела и люди привлечены к уголовной отвесности. «Они знают, что дом признан аварийным, переселять его не будут. Что нам люди после этого скажут? А если дом вдруг обвалится? Это тема очень серьезная», – заключил Степашин.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 07.11.18

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