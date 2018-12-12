В России будут штрафовать за незаконную перепланировку подвалов

Депутаты Госдумы предлагают внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают введение штрафов за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах. В частности, изменения коснутся перестройки подвалов.

Авторы законопроекта указывают на то, что перепланировки в подвалах нередко несут опасность для жилых зданий, пишет «Российская газета». Самыми опасными являются те, которые затрагивают фундамент и опорные конструкции. За последние несколько лет были зафиксированы случаи обрушения подъездов и проседание стен домов из-за незаконных перестроек подвальных помещений.

Кроме того, собственники и арендаторы подвалов обшивают коммуникации отделочными материалами, что мешает ремонтировать сети или отключать воду и газ в аварийной ситуации.

В настоящее время ответственность за перепланировку несут только физические лица, хотя помещениями на первых этажах и в подвалах часто владеют компании или муниципалитеты. В том случае, если законопроект примут, то должностным лицам придется заплатить за незаконную перепланировку штраф в размере 4-5 тысяч рублей, а юридическим – 40-50 тысяч рублей.

Сейчас контролировать законность перестройки подвалов можно через обращение в прокуратуру. Однако для этого инициативные жильцы должны заподозрить, что нарушение имеет место, и написать жалобу. Но зачастую собственников квартир даже не пускают в подвал, чтобы они могли оценить ситуацию.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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