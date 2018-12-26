Не потерять сбережения: россияне бросились скупать недвижимость за рубежом

За последние два года интерес россиян к зарубежной недвижимости вырос более чем в полтора раза (на 70%). Таковы результаты исследования экспертов Финансового университета при правительстве РФ.

Согласно выводам исследователей, чаще всего соотечественники приобретают недвижимость в Болгарии. Также россиян интересует жилье в Германии, Чехии, Турции, на Кипре и в Черногории. Так, спрос на недвижимость в Турции за последние два года взлетел почти в 4 раза, в Болгарии – в 2,5 раза, в Германии, Чехии, на Кипре и в Черногории – примерно вдвое, сообщает «Российская газета». Кроме того, заметно вырос спрос на жилье в Армении и Грузии. 83% общего спроса на недвижимость за рубежом приходится на дома и квартиры.

При этом стало меньше желающих купить недвижимость в Испании: спрос оказался намного ниже среднего (всего 20%), хотя ранее эта страна сильно привлекала россиян. Интерес к жилью во Франции, Греции, в Великобритании и многих других странах Европы остался на уровне двухлетней давности или даже упал. Не вырос или снизился спрос россиян на недвижимость в соседних Казахстане, Азербайджане и на Украине.

Как полагает проректор Финансового университета Алексей Зубец, повышение спроса на зарубежную недвижимость говорит о желании граждан обезопасить свои накопления. «В то же время уровень благополучия россиян все еще значительно отстает от уровня жизни в других странах, где владение иностранной недвижимостью – достаточно распространенное явление», – отметил эксперт.

Согласно данным исследования, лишь 2,5% жителей крупных и средних российских городов заявляют, что среди их друзей и знакомых есть те, кто планирует в ближайшие год-два приобрести зарубежную недвижимость.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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