«Дома ведь еще не покосились»: в Минстрое признали ветхое жилье пригодным для жизни

Правительство РФ планирует до конца июня завершить работу над поправками, которые серьезным образом изменяют механизмы переселения граждан из аварийного жилья. Автор законопроекта – Министерство строительства РФ. В документе будут разделены понятия «ветхое жилье» и «аварийное жилье», подлежащее расселению. Инициаторы поправок предлагают признать ветхое жилье пригодным для проживания и продолжить включать его в программу капремонта. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя вице-премьера Виталия Мутко, курирующего вопросы строительства и регионального развития.

Подготовленные Минстроем изменения вносятся в Жилищный кодекс и федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Представитель вице-премьера Виталия Мутко сообщила, что проект поправок находится «в высокой степени готовности». По ее словам, «до конца июня планируется завершить работу над законом и внести его в Госдуму».

В Минстрое заявили, что механизмы переселения граждан из аварийного жилья, которые существуют с начала реализации соответствующей программы, будут использоваться как минимум до следующего года. По словам представителя ведомства, специалисты министерства «подготовили ряд изменений в существующие законы» после анализа «лучших практик регионов и их методов расселения, которые были наиболее успешны».

Сейчас данные предложения рассматриваются в правительстве. Среди них – введение понятия «ветхое жилье», которое раньше в законодательстве никак не закреплялось. В Минстрое заявили о существенной разнице между аварийным и ветхим жильем. По мнению чиновников, если аварийное жилье создает угрозу жизни и здоровья и требует обязательного переселения жильцов, то ветхое жилье «при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния может эксплуатироваться». Ветхие дома предлагается оставить в программе капремонта, для них будут утверждать краткосрочный план необходимых работ. В настоящее время дома с высоким уровнем износа по решению региональных властей могут быть исключены из программы капремонта.

Кроме того, в законопроекте предусматриваются инструменты поддержки граждан, которых расселяют из аварийных домов. В частности, изменения позволят направлять федеральные средства «на субсидирование самих граждан, в частности на приобретение жилья и на возмещение процентов по ипотечным кредитам», сообщили в ведомстве.

Нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которого реализуется программа переселения из аварийного жилья, предполагает, что к 2024 году 531 тыс. человек будут переселены из 9,54 млн квадратных метров непригодного для проживания жилья. По информации Минстроя, на 1 января 2019 года 15,3 млн квадратных метров жилья были признаны аварийными. Однако глава комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП Андрей Широков полагает, что данный показатель не отражает реальной ситуации. «Любые изменения законодательства по этому вопросу – лишь лакировка проблем, которые копились два десятка лет», – считает эксперт. По его мнению, необходимо «перестать латать дыры в существующем механизме, надо сменить парадигму». Широков заявил, что в решение проблемы аварийного и ветхого жилья нужно более активно привлекать самих собственников, к примеру, переводя в их собственность земельные участки. Эксперт пояснил, что «потом хозяева недвижимости в многоквартирном доме могут сами решить его судьбу» – либо проводить ремонт, либо начинать переговоры с застройщиком.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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