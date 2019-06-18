Минэкономразвития предлагает изымать у собственников земли за нескошенную траву

Минэкономразвития подготовило законопроекты, согласно которым власти смогут изымать земельные участки из частной собственности, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности. Поправки предлагается внести в Земельный кодекс и закон «О пожарной безопасности», а также в Гражданский кодекс. Законопроекты опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Независимая антикоррупционная экспертиза продлится до 4 июля.

Документы разработаны в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края». Минувшей весной пожары в этом регионе уничтожили около 100 жилых домов, травмы получили более 30 человек, потерпевшими были признаны 645 человек, ущерб оценивался почти в 600 млн рублей.

В пояснительной записке к документам указано, что исполнение требований пожарной безопасности «не требует значительных временных и материальных затрат» от владельцев земельных участков, тогда как несоблюдение же правил может быть опасно для жизни, здоровья и имущества людей. Предполагается, что обновленный закон будет действовать в отношении всех категорий владельцев участков: собственников, арендаторов, тех, у кого участок находится в бессрочном или безвозмездном пользовании или принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения.

Исключения предлагается сделать для тех, у кого участок находится в ипотеке или собственник проходит процедуру банкротства. В Минэкономразвития уточнили, что исключение для ипотеки сделано по аналогии с положениями закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Благодаря такому подходу, законные интересы залогодержателя земельного участка учитываются, а предмет залога защищен от отчуждения на публичных торгах.

Минэкономразвития не стало прописывать, за какие именно нарушения можно будет изъять участок. Предполагается, что перечень этих нарушений будет определен в специальном акте правительства. Впрочем, в сводном отчете к поправкам перечислены несколько нарушений: «сжигание пожнивных остатков, зарастание земельного участка сорной растительностью, накопление бытовых отходов» и т.п.

По мнению юристов, к нарушениям могут отнести сжигание любых горючих материалов в непосредственной близости от леса, лесных насаждений или чужих земельных участков с жилыми постройками, а также работы с открытым огнем на торфяниках, заправку двигателей горючим на лесной территории.

Предполагается, что сразу после выявления нарушений изымать участок не станут. Для начала органы госпожнадзора должны будут выдать владельцу участка предписание с требованием устранить нарушения. На это предполагается предоставлять шесть месяцев. Если за этот срок ситуация не будет исправлена, то участок изымут в судебном порядке по исковому обращению органов местного самоуправления. Через полгода после покупки на публичных торгах новый собственник должен будет привести землю в порядок. Если торги не состоялись, их устроят вновь с понижением цены на 20%. Средства от продажи участка, за вычетом расходов на кадастровые работы, оценку участка и торги получит бывший собственник земли.

Зампред Московского союза садоводов Полина Тришина признает, что уже существующие законы, связанные с изъятием неиспользуемых участков, практически не работают. Однако она опасается, что в ряде случаев новый закон может стать узаконенной формой рейдерства со стороны государства и заинтересованных лиц. Законопроект может породить множество новых злоупотреблений должностных лиц органов государственной или муниципальной власти, сопряженных с коррупцией и новым видом давления на предпринимателей, рассказал РБК партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павел Ивченков.

В Московском союзе садоводов считают важным прописать механизм защиты прав собственников, которые по объективным причинам не смогут в установленный законом срок привести участок в порядок или не смогут ходить в суд, либо направить туда своего представителя.

Отметим, что на сегодняшний день за нарушение требований пожарной безопасности гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей, а юрлицам – от 100 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от тяжести нарушения.

Москва, Иван Гридин

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