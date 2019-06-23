Севастополь, Крым и Москва оказались в числе регионов с самой недоступной ипотекой

Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ признаны аналитиками Росбанка регионами с самой доступной ипотекой. У жителей этих субъектов РФ на обслуживание займа уходит в среднем пятая часть зарплаты – соответственно 19,4% и 19,9%. При этом, если бы они направляли на 15-летнюю ипотеку с первоначальным взносом 20% половину зарплаты, то могли бы позволить себе купить квартиру площадью 100 квадратов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.

В топ-5 также вошли Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Ханты-Мансийский автономный округ. За обслуживание кредиты жители этих регионов тратят около трети своей зарплаты.

Топ-10 регионов с самой недоступной ипотекой возглавил Севастополь. У жителей этого города 80,4% зарплаты уходит на погашение кредита. Они могли бы приобрести квартиру площадью около 25 квадратных метров, если бы на ипотеку направляли половину зарплаты. Далее следуют Приморский край и Москва. На обслуживание займа москвичи в среднем тратят 73% своей зарплаты, а жители Приморья – 76,6%. Четвертое место занял Крым: у жителей полуострова на ипотеку уходит 69,5% зарплаты.

Как отмечают исследователи, в целом по стране доля зарплаты, которую будет тратить средний заемщик на платежи по ипотеке, снизилась. В конце мая условный россиянин со средним заработком потратил на обслуживание кредита 45,8% зарплаты. В апреле это доля составляла 46,9%, а в феврале – 47,5%.

Расчеты аналитиков «Росбанка Дом» базировались на данных Росстата о среднемесячной начисленной зарплате и средней цене квадратного метра жилья на вторичном рынке недвижимости в первом квартале 2019 года, а также на уровне средневзвешенной базовой процентной ставки по ипотечным кредитам.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.06.19

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