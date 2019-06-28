В России растет число «злостных» неплательщиков ипотеки

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), число граждан, которые допускают просрочку по займам на жилье, продолжает расти. Около 100 тысяч ипотечников не платят вовремя.

Около 2% ипотечных кредитов в России не обслуживаются по графику. «Общий объем задолженности по ним, включая штрафы и пени, составляет 170 млрд рублей, или около 2,5% от общего объема ссудной задолженности по ипотеке. С начала года этот показатель вырос на 7%», – рассказали РИА «Новости» в ОКБ.

Примерно 65,3 тысячи кредитов имеют просрочку платежа более 90 дней. Такие заемщики считаются «злостными» неплательщиками. Они задолжали банкам 168,6 млрд рублей, включая штрафы и пени.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина оценивала качество ипотечного портфеля российских банков как высокое. При этом глава регулятора отмечала, что темпы роста этого сегмента продолжают увеличиваться. Набиуллина призвала кредитные организации престать «бездумно» наращивать объем ипотечных кредитов. По ее словам, это может грозить финансовым кризисом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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