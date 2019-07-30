В России упростили сделки с недвижимостью с несколькими собственниками

Процедура оформления сделок с недвижимостью, которая находится в собственности нескольких людей, стала проще. В частности, теперь не требуется нотариальное удостоверение при заключении сделки по отчуждению или ипотеке долей.

Поправки в закон «О государственной регистрации недвижимости» вступают в силу с 31 июля 2019 года, сообщается на сайте Федеральной кадастровой палаты (Росреестр). Ранее сделки с недвижимостью, находящейся в общей долевой собственности, требовали удостоверения нотариуса, то теперь такового не требуется, при условии присутствия всех собственников.

«Благодаря нововведению, граждане получают право решать, требуется ли им заверять общую сделку с долями нотариально. Ведь зачастую совладельцами квартиры, дома, гаража или земельного участка являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом», – пояснила эксперт Росреестра Надежда Лещенко.

Изменения позволят снизить финансовую нагрузку на граждан, так как им не придется платить нотариальный сбор. В то же время у собственников остается выбор, как и прежде, любую сделку можно будет удостоверить у нотариуса.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.19

В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения новых Правил землепользования и застройки. / Мутко предложил давать обманутым дольщикам квартиры в других домах. / В мэрии Екатеринбурга обещали «синхронизировать» жилую застройку с социальными объектами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»