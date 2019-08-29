В России вырос долг по имущественным налогам

Россияне стали хуже платить налоги на имущество. В Федеральной налоговой службе сообщили, что чаще всего долги возникают из-за сложного финансового положения плательщиков или по забывчивости.

По данным ФНС, за три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% – со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд рублей. В Счетной палате такую динамику объяснили недостаточной эффективностью взыскания этих фискальных платежей, пишут «Известия».

По объемам перечислений в казну на первом месте стоит транспортный налог – доходы от него за три года составили 368,8 млрд рублей. Затем идет налог на имущество физических лиц – 149,6 млрд рублей. На третьей строчке – земельный налог, который принес бюджетам 125,7 млрд рублей.

В ФНС пояснили, что часть долгов не платят вовремя из-за недостатка средств, а также из-за низкого уровня платежной дисциплины. В службе не видят негативных тенденций по налоговому долгу, наоборот, в 2019 году наблюдается наименьший прирост задолженности за последние пять лет. Для уменьшения долга по налогам ФНС активно использует электронную и СМС-рассылки, а также прибегает к акциям в местах массового скопления людей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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