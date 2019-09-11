Медведев заманивает россиян в арендное жилье: «Зачем покупать, если можно арендовать»

Премьер РФ Дмитрий Медведев считает необходимым развивать в стране рынок аренды жилья. По его словам, «аренда – это неплохо, если доходы позволяют». Об этом глава правительства заявил в программе «Диалог» в эфире телеканала «Россия 24».

Медведев отметил, что сектор коммерческого арендного жилья в РФ развит очень слабо. Доля рынка такого жилья в нашей стране составляет лишь 10%, тогда как мировой показатель достигает 50% и выше. По словам премьера, такое положение вещей имеет не только экономические, но и психологические причины. После распада СССР, когда изменилась экономическая модель в стране, «абсолютное большинство людей захотело получить жилье в собственность, чтобы ни от кого не зависеть и чтобы передать жилье по наследству», объяснил он.

Между тем, по словам премьера, россиянам следует рассказывать о плюсах арендного жилья, что в том числе позволит им искать работу по всей стране. «Если у тебя есть жилье, которое принадлежит тебе на праве собственности, то для того чтобы поехать на работу в другое место, ты его, скорее всего, должен продать. Приятного тут мало, – отметил Медведев. – Поэтому мобильность людей в стране существенно меньше, чем в других странах».

Для развития рынка аренды, по словам главы правительства, в первую очередь необходимо внести изменения в правовое регулирование, поскольку в РФ законодательство «всегда было ориентировано на договор социального найма или на отношения, связанные с собственностью на жилье». Еще двумя важными условиями для развития арендного рынка являются рост доходов населения и реализация проектов, направленных на создание рынка арендного коммерческого жилья, добавил Медведев, сообщает «Коммерсантъ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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