В России растет число малогабаритных квартир: новые студии стали теснее хрущевок

В России за последние пять лет количество малогабаритных квартир удвоилось. Площадь средней однушки составляет около 35 кв. м. Однако есть и так называемые студии, площадью 30-20 и даже 11 кв. м.. По словам экспертов, в связи с падающими доходами населения спрос на малогабаритные квартиры будет только расти.

По данным аналитического центра «Мир квартир», в 2014 году на рынке предлагалось 122,6 тысячи кв. м квартир общей площадью менее 30 кв. м, сейчас – 246,9 тысячи, пишут «Известия». В настоящий момент в новостройках 0,7% студий имеют площадь 10-20 кв. м, а 6,5% – 20-30 кв. м, а на вторичном рынке – 1,9% и 6,8% соответственно.

В целом по стране средняя площадь студий в новостройках за год уменьшилась на 7%. Стало теснее и в других типах квартир. В частности, минимальный размер однушек сократился с 33,4 кв. м до 29,4 кв. м, двушек – с 51,7 кв. м до 43,6 кв. м, трешек – с 73,2 кв. м до 62,6 кв. м.

Главная причина уменьшения пощади жилья – отсутствие роста реальных доходов населения. Девелоперы подстраиваются под скромные запросы граждан. В то же время закон не нарушается, так как по санитарным нормам минимальная жилая площадь на человека составляет 6 кв. м.. Примечательно, что стоимость одного квадратного метра в малогабаритных квартирах выше на 7-10%, чем в стандартных.

В свою очередь психологи указывают на негативные моменты проживания в тесных квартирах. Длительное проживание в малогабаритке, особенно площадью около 11 кв. м, может привести к депрессивному состоянию, поэтому такие квартиры лучше использовать только как временный вариант.

В результате рынок пришел к тому, что современные малогабаритные квартиры значительно уступают по площади хрущевкам, которые сейчас активно сносят в столице по программе реновации. Средняя жилая площадь однушек, построенных во времена Хрущева, составляет 30,08 кв. м, а с учетом санузла и балкона – примерно 35 кв. м. При этом, когда начиналась программа реновации, неоднократно отмечалось, что планировка квартир с кухнями по 5 кв. м «морально устарела».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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