Российское правительство собирается провести «гаражную амнистию»

В России хотят провести «гаражную амнистию», которая облегчит жизнь более 3,5 млн автовладельцев. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в правительство Минэкономразвития и Росреестр.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными являются более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. Граждане не могут оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов. Ранее в законе не было такого понятия как «гараж», поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов может быть значительно выше, пишет «Российская газета».

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены» разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет. В нем есть перечень документов, которые могут подтвердить право владения.

При обсуждении проекта закона были учтены предложения региональных правительств и органов местного самоуправления. Они также могут вносить изменения в перечень документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу в 2021 году.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.02.20

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