В России выросло число махинаций с недвижимостью

Нотариусы заявили о росте числа мошенничеств с жильем в 2018-2019 годах. Иногда задержания аферистов происходят прямо в кабинетах юристов во время совершения сделки. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате.

Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью за последние годы выросло в несколько раз, передает РБК. «Если в 2017 году в 25 регионах нотариусами было вскрыто 94 факта попыток совершить мошенничество, в 2018-м – уже 150 фактов в 34 регионах страны, а за неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) – уже 186 в 30 регионах страны», – говорится в сообщении палаты.

Наибольшее число афер выявлено в Красноярском крае – 62 случая, Санкт-Петербурге – 59, Московской области – 39, Новосибирской и Ростовской областях – по 27 случаев.

Специалисты считают, что эффективно выявлять мошенников помогают система «Электронный нотариат» и электронные реестры Единой информационной системы (ЕИС). Именно они стали средством контроля законности сделок. Благодаря новым системам удалось предотвратить хищения имущества стоимостью более 10 млрд рублей, отметили в палате.

Ранее Росфинмониторинг сообщил о росте двукратном сомнительных операций по обналичиванию с применением исполнительных надписей нотариусов. «Только за десять месяцев 2019 года объем таких операций составил порядка 5 млрд рублей, что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого периода», – отметил глава ведомства Юрий Чиханчин.

В декабре прошлого года Госдума одобрила во втором чтении законопроект об электронном нотариате, который обязывает нотариусов проверять некоторые сделки клиентов. Инициатором поправок выступил Росфинмониторинг.

Москва, Зоя Осколкова

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