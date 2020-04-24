Больше половины российских предпринимателей имеют просрочки по аренде

Лишь каждому восьмому предпринимателю удалось договориться о пересмотре договора аренда помещений. 60% уже допустили просрочки по арендным платежам. Таковы результаты опроса, проведенного в апреле Аналитическим центром НАФИ.

Согласно результатам исследования 71% бизнесменов арендуют помещения у частных собственников. Четверть владеют площадями, на которых ведут деятельность. 5% арендуют здания или офисы у государства или муниципалитета.

О проблемах заявили большинство предпринимателей. Так 60% сказали, что уже имеют просрочки по арендным платежам. Треть компаний (35%) ожидают затруднений с выплатой арендных платежей в ближайшее время.

85% уже поднимали вопрос о пересмотре условий аренду с арендодателями. Половина просят снизить арендную ставку, треть пытаются договориться о полной отмене платежей. 7% предпринимателей обсуждают исключение из договора или снижения штрафных санкций за просрочку, 4% – переход на переменную арендную ставку.

Добиться послаблений удалось лишь 13% компаний, 28% получили отказ в пересмотре условий аренды, а 44% продолжают переговоры.

Москва, Зоя Осколкова

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