Путин велел снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая разработать и представить предложения о снижении до 15% первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми с использованием материнского капитала. Об этом говорится в тексте поручений по итогам визита главы государства в Ивановскую область 6 марта текущего года.

Напомним, в ходе встречи Путина с общественностью Ивановской области одна из участниц пожаловалась президенту на трудности с оформлением льготного кредита на жилье у семей с детьми из-за требования банка по величине первоначального взноса. В связи с этим многие семьи по сути оказались лишены этой меры господдержки. Президент со своей стороны обещал дать кабмину соответствующее поручение.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.04.20

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