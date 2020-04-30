России предрекли возрождение коммуналок

Эксперты по недвижимости считают, что в ближайшем будущем в России станет популярным формат коливингов или попросту коммунальных квартир. Люди в условиях кризиса стремятся сэкономить на аренде жилья.

Коммуналки были распространены в СССР. По прогнозам аналитиков, рост популярности коливингов – одна из грядущих тенденций на современном российском рынке недвижимости. «Люди будут объединяться, чтобы снять двух- или трехкомнатную квартиру», – говорят эксперты.

Вероятно, спрос на подобный формат вырастет после отмены карантинных мер, когда арендодатели, которые сейчас вынуждены идти на уступки, начнут расставаться с неплатежеспособными клиентами и сдавать квартиры другим людям, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Недвижимость». «Так что переезжать в этом году, видимо, будут много. Немного поддержит рынок и традиционное летне-осеннее оживление на рынке аренды: в июле-августе в Москву приедут студенты и выпускники вузов», – прогнозируют аналитики.

По их оценкам, наибольшие потери понесут владельцы элитной недвижимости. В эконом-сегменте снижение вряд ли будет существенным. Цены поддержит выросший спрос со стороны людей, которые будут вынуждены переехать в более скромное жилье.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.04.20

Артюхов продлил режим самоизоляции на Ямале. / В Кургане переименовали скверы, улицы и автопроезд. / Власти Зауралья готовы продать резиденцию в Болдинцево, лагерь и устаревшие машины скорой помощи. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»