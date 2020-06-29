Аналитики подсчитали, за сколько лет семьи в регионах РФ смогут накопить на жилье

Покупка собственного жилья наиболее доступна для жителей регионов Крайнего Севера, сложнее приобрести квартиру семьям в регионах на юге страны и на Северном Кавказе, следует из исследования специалистов РИА «Рейтинг», проведенного по заказу РИА «Новости».

При подготовке рейтинга аналитики рассчитали минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе может без привлечения кредитов накопить на типовую квартиру площадью 60 «квадратов» в ценах начала 2020 года.

Оказалось, что самое доступное жилье – в Магаданской области. Проживающим на Колыме семьям потребуется минимум 1,6 лет, чтобы купить квартиру за 2,9 млн рублей.

В топ-5 регионов с наиболее доступными квартирами также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (2,8 лет, 3,6 млн руб.), Ненецкий автономный округ (2,9 лет, 3,6 млн руб.), Тюменская (3 года, 3,5 млн руб.) и Мурманская (3,2 года, 3 млн руб.) области.

Пятерку регионов с наименее доступным жильем возглавил Севастополь. Его жителям понадобится 15,5 лет, чтобы накопить средства для покупки квартиру за 4,9 млн рублей. Далее идут Чечня (14,4 лет, 2,6 млн руб.), Карачаево-Черкесия (14,3 лет, 2,9 млн руб.), Дагестан (13,8 лет, 2,9 млн руб.) и Кабардино-Балкария (13,2 лет, 2 млн руб.)

Недалеко от Севастополя ушел и Крым (76 место) – местным жителям потребуется 10,6 лет, чтобы приобрести квартиру стоимостью 3,2 млн рублей.

Москва заняла 13 место: жителям столицы деньги для покупки жилья за 8,8 млн рублей нужно копить 4,6 лет. Московская область на 27 месте (6 лет, 4,7 млн руб.). Санкт-Петербург оказался на 16 месте (5 лет, 5,8 млн рублей).

По оценкам составителей рейтинга, жилье в России стало доступнее. На покупку типовой квартиры в среднем по России по состоянию на первый квартал 2020 года нужно было копить 4,6 года. Год назад для этого требовалось 5 лет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.06.20

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