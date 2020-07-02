Из-за пандемии инвестиции в недвижимость снизились до минимума за 12 лет

В период пандемии объем сделок с недвижимостью составил 491 млн долларов – это минимальный квартальный показатель за последние 12 лет. По словам экспертов, негативная динамика связана с высокой степенью неопределенности в экономике.

За первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 1,7 млрд долларов до 1,3 млрд долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитической компании JLL.

По прогнозам аналитиков, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты по итогам года составит 2-2,5 млрд долларов, это почти в два раза меньше, чем ожидалось в начале 2020-го.

В настоящее время инвесторы сосредоточены на анализе перспектив различных сегментов и оценке потенциальных финансовых потоков от объектов инвестирования. Эксперты считают, что в третьем квартале эта тенденция сохранится.

Наибольшая часть транзакций (58%) приходится на жилой сектор недвижимости. Впрочем, к офисной недвижимости инвесторы также сохранили интерес, однако его доля снизилась до 24% по сравнению с 35% по итогам аналогичного периода 2019 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.07.20

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