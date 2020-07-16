Россия бесплатно раздаст земли в Арктике

Жители российской Арктики получат право на бесплатный земельный участок, оформление права собственности на который будет проходить в упрощенном порядке. Об этом заявили в министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В документе отмечается, что нововведения позволят россиянам получить землю в Арктической зоне страны бесплатно, если они возведут там жилой дом или начнут вести экономическую деятельность. Соответствующий план был разработан по поручению вице-премьера РФ Юрия Трутнева.

Изначально землю предоставят в пользование на 5 лет. Затем ее следует оформить в собственность или долгосрочную аренду. На участке допускается возведение дома или запуск любой законной экономической деятельности. На выбор россиянам предоставляют участки в Мурманской области, Ненецком или Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде муниципальных районов Красноярского края, Архангельской области, республик Коми и Карелия.

Приоритет будут иметь жители субъектов, где запланировано распределение земель. Если территории окажутся невостребованными местным населением, их смогут приобрести жители других регионов России. Авторы законопроекта рассчитывают, что его реализация станет стимулом для местных жителей развивать предпринимательство на собственном земельном участке.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.07.20

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